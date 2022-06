Novas orlas: Codevasf apresenta projetos em Macapá e Santana; conheça

Projeto contempla mais de 2 km com áreas de lazer, academias, longa pista de caminhada, rampa para embarcações e trapiche

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A nova orla do Perpétuo Socorro teve o projeto apresentado nesta terça-feira (7) pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estatal subordinada ao governo federal. A previsão é que as obras de revitalização e construção iniciem ainda neste ano.

A apresentação foi feita pelo presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, ao governador do Amapá Waldez Góes (PDT), senador Davi Alcolumbre (UB-AP) e ao prefeito da capital Dr Furlan (Cidadania), durante evento na Câmara Municipal.

A obra contemplará mais de 2 km de extensão com áreas de lazer, academias ao ar livre, longa pista de caminhada, rampa para embarcações, trapiche, restaurantes, espaço para esportes e as outras áreas comuns.

O senador alocou cerca de R$ 1,4 milhão para a elaboração do projeto, o mesmo valor que custou a proposta arquitetônica da orla de Santana. O objetivo agora é conseguir os recursos para a execução das duas orlas. A estimativa é de um investimento de R$ 100 milhões em Macapá e Santana, onde também houve a apresentação do projeto. Assista clicando aqui.

“Já temos parte do recurso assegurado tanto para Santana quanto para Macapá. Com a apresentação do projeto vamos continuar com o processo burocrático”, garantiu Davi.

O foco agora é construir diálogo entre Codevasf, governo do Amapá e as prefeituras para saber quem irá liderar o projeto.

“O projeto vai gerar segurança, uma vez que a contenção atual está em estado precário. Vamos aumentar, enlarguecer a orla em 10 metros proporcionando para o cidadão um maior espaço pra lazer e turismo”, comentou Marcelo Moreira, presidente da Codevasf.

“São projetos altamente impactantes em termo de organização urbana, de segurança pública, de lazer, de entretenimento, de economia, e o estado tem capacidade técnica para administrar obra desse porte, seja comigo ou o novo gestor”, pontuou o governador.