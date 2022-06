Ouça a análise de Números 36, o último capítulo deste livro

Bom dia! O amor que não se importa com as diferenças. Apesar desse tema ser abordado amplamente em obras de ficção, na prática não é bem assim. Os opostos se atraem, mas geralmente não conseguem conviver bem por muito tempo. Números 36 retrata um problema semelhante. Fique com a meditação bíblica de Avivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira (15) com nosso mestre, Jesus!