Ouça a análise de Números 32

Bom dia! Em Números 32, um relato deixa claro que mais uma vez que, apesar dos planos de Deus, temos a liberdade de escolha. Duas tribos foram a Moisés e pediram para se fixar em outro lugar que não era Canaã. Contudo, as terras escolhidas por eles não eram o lugar da promessa de Deus. As duas tribos queriam evitar um esforço adicional. Essa escolha teria consequências. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado (11) com nosso Senhor Jesus.