Ouça a análise do capítulo 25 de Números

Bom dia! Depois de um período de vitórias sob o comando de Deus, os hebreus passaram a ceder à idolatria e aos encantos das mulheres moabitas, estabelecendo o “governo do eu”. O resultado foi a morte em larga escala. Algumas mudanças são normais no comportamento da sociedade ao longo do tempo, mas não podem implicar em quebra de princípios. Ouça a análise do capítulo 25 de Números com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado!