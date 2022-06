Ouça a análise de Números 33

Bom dia! Os israelitas passaram por muitos lugares antes de chegar em Canaã, prova de que as vezes a promessa pode demorar mais do que imaginamos. Na jornada da vida passaremos por muitas situações, mas não devemos abandonar a nossa fé. O que realmente importante é que Jesus está conosco. Ouça a análise de Números 33 com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo (12).