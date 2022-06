Ouça a bela lição de Deuteronômio 8

Bom dia! Como um homem disciplina seus filhos, o Senhor também disciplinava seu povo. Ele não permitiu que muitas coisas ruins ocorressem durante a jornada pelo deserto, mas também precisou ensinar lições. Olhe para trás e observe como Deus tem te conduzido em meio a tantas situações difíceis, e não pense que as benções alcançadas vieram apenas do teu esforço. Ouça a análise de Deuteronômio 8 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (23) com o nosso Senhor Jesus.