Muitas vezes, o INSS indefere o benefício mesmo a pessoa tendo direito. Isso acontece quando o requerente acaba cometendo algum erro na hora de solicitá-lo. Então, vamos te ensinar os 7 maiores erros na hora de pedir benefício no INSS.

1. Sem documento, Sem Benefício

Se não tiver os documentos que comprovem o direito ao benefício, não adianta nem tentar. Pois somente a sua palavra não terá crédito, já que a análise será com base em documentos, sistemas do INSS e na perícia, caso aconteça. Caso o INSS não confirme essas informações, certamente não vai conceder seu benefício.

2. Não apresentar os documentos corretos

Inúmeras vezes, quem busca os benefícios do INSS não apresenta todos os documentos que podem comprovar o seu direito. Ou seja, até envia, mas os documentos estão incorretos. Aí vem aquela famosa frase: “Eu sei que tenho direito, mas o INSS não dá”!

Precisamos ressaltar que o INSS não tem como analisar o documento que não foi apresentado. Portanto, TOME MUITO CUIDADO! Se o INSS negar por documentação incompleta e você tentar dar entrada na justiça, o juiz pode não aceitar a sua causa.

Por exemplo, na hora de pedir uma Aposentadoria Especial, é muito comum o Segurado esquecer de mandar o seu Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), que é fundamental para o benefício!

Mesmo que seja uma Aposentadoria por Tempo de Contribuição, se você trabalhou em condições perigosas ou insalubres, você perderá alguns meses de contribuição se não enviar o PPP!

Pode parecer pouco, mas esses meses de contribuição podem fazer a diferença. Caso envie documentação indevida, o INSS poderá abrir um Cumprimento de Exigência. Nesses casos, o prazo pode chegar até 60 dias, mas vai atrasar ainda mais se enviar a documentação incompleta.

Caso aconteça, você precisará dar entrada de novo no INSS e perderá todos os atrasados.

O que são Parcelas Atrasadas?

Atrasados ou Retroativo é todo o valor que a Previdência Social vai pagar a você na concessão do benefício. Ou seja, a cada mês que você fica sem receber enquanto o benefício está em análise, o INSS pagará de uma vez só. No entanto, se cometer algum erro, como deixar de enviar as documentações, você pode perder tudo e ter que dar entrada de novo!

3. Não ter a senha do Gov.Br

Para acessar os sistemas do Meu INSS é obrigatório ter a senha do Gov.Br. No Meu INSS, poderá fazer o seu pedido de Benefício, assim como consultar o seu tempo de contribuição e até seu Extrato de Pagamento. Então, antes de entrar com seu pedido, tenha a SENHA em mãos!

Afinal, é por lá que você vai consultar o benefício e saber se precisa de mais documentos ou se tem perícia marcada! Já pensou? É necessário enviar uma documentação extra, mas você não viu o App.

4. Não analisar se realmente tem direito ao benefício ou se está com o melhor benefício e valor

O famoso vai que cola dessa vez não vai adiantar! Não ache que porque fulano disse que você tem direito por ter lido no Doutor Google, que o INSS vai pagar o seu benefício. As normas do INSS mudam muito rápido! Por exemplo, a reforma previdenciária, que impactou em todos os benefícios. Resumindo, o que antes tinha direito, agora talvez não tenha mais.

Aliás, é muito mais confuso, pois pode ocorrer de uma regra está valendo de uma Lei que nem existe mais! Ao final, pode acontecer de ser concedido e receber do INSS um benefício, mas que não seja o melhor e nem o valor correto.

Em alguns casos, o segurado pode pedir Revisão de Benefício. Mas cuidado, pois pode acontecer o pior: talvez nem tenha como corrigir depois, ficando para sempre recebendo um valor muito abaixo do que você merece!

5. Pensar que ir na agência do INSS deixa o processo mais rápido

Os processos são analisados em centrais nacionais, em que o servidor do INSS responsável poderá estar em qualquer lugar do país. Por isso, nem sempre ir à agência vai fazer o seu processo ser resolvido ou andar mais rápido, salvo em situações em que ela é responsável em resolver, como pagamento, perícias e avaliação social.

Em resumo, as perícias e avaliações sociais podem até acontecer no INSS da sua cidade, mas quem vai analisar pode estar do outro lado do país.

6. Não pedir acerto pós-perícia

Isso pode acontecer caso tenha passado por uma perícia presencial para auxílio por incapacidade temporária (antigo Auxílio-Doença) e o resultado não ficar disponível no dia e hora informada na agência. Pode ocorrer que seja necessário apresentar documentos para que o INSS possa analisar seu direito.

Portanto, você deve ligar para 135, requerer o serviço de acerto pós-pericia e apresentar os seus documentos. Lembre-se: quem precisa é você, então fique atento na demora e no pedido do serviço ao 135.

7. Não contratar advogado

Claro que pode fazer tudo isso sozinho, mas responda com toda a sinceridade?

Qual o melhor benefício para você? Como ter certeza que o INSS vai te dar o melhor benefício? Quais são os documentos corretos para enviar? O que é uma exigência? Será que recebo o valor certo do meu benefício? Quantas vezes foi ao INSS e não obteve nenhuma resposta? Sabia que se não apresentar documento no prazo o INSS arquiva o seu processo e tem que iniciar tudo novamente?

Por isso a importância de contratar o advogado previdenciário, especialista em causas contra o INSS, pois ele vai lhe ajudar nessa guerra contra o INSS, que é dividida em inúmeras batalhas.

Agora que você já conhece Os 07 Maiores Erros na Hora de Pedir Benefício no INSS, não perca tempo e faça direitinho na hora de pedir seu benefício!

