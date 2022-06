Pai dança com filha autista e emociona público em festa junina

O gesto que emocionou o público aconteceu na quadra da Escola Jesus de Nazaré, na região central de Macapá, e ganhou as redes sociais.

Por RODRIGO ÍNDIO

Ajudar os filhos a superar um desafio pode envolver as situações mais inusitadas. Em Macapá, um pai decidiu ajudar a filha autista (grau leve) de uma maneira emocionante durante a apresentação dela como miss caipira. Ele entrou na área de apresentação e dançou com ela para que a criança se sentisse segura.

O gesto, que emocionou o público, aconteceu na noite de sexta-feira (10) na quadra da Escola Jesus de Nazaré e ganhou as redes sociais.

A pequena Sophia Wind Machado dos Santos, de 8 anos, estava ansiosa para se apresentar na festa junina, onde representaria a turma A do Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Escola Municipal Rondônia.

Porém, na ‘hora h’, a criança ficou nervosa e retraída. Foi, então, que o agente de portaria Francy Wind dos Santos, de 44 anos, entrou em cena. Ele dançou junto com a filha, num ato de amor que busca valorizar a inclusão.

“Na verdade, era pra ela se apresentar sozinha, mas na hora estava insegura e pediu pra eu dançar com ela, foi espontâneo. Sou quadrilheiro de coração, e de todas as experiências que já senti, aquele momento que observei o sorriso da minha filha foi único, sem explicação”, lembra.

Ele acredita que o gesto significou muito para sua filha e que com a repercussão pode inspirar e conscientizar mais as pessoas.

“Ver as pessoas se emocionando foi saber que a mensagem chegou aos seus corações, e, isso mostra que mesmo com qualquer dificuldade ou obstáculos todos somos capazes de fazer qualquer coisa”, acrescentou Francy Wind.

Ele escolheu a música “O amor vem do Azul” e ensaiou a filha para interagir com o público. Já sua esposa Kátia Machado teve a ideia de confeccionar o traje com peças de um quebra-cabeça em diferentes cores, que representam a diversidade de pessoas e famílias que convivem com o Espectro Autista.

Os pais afirmaram que, apesar dos desafios diários, sempre lutam por políticas públicas voltadas para esse público. Eles agradeceram o corpo docente da escola Rondônia pelos cuidados com sua filha.