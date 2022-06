Pai deixou filhos pequenos sozinhos para ir beber, diz polícia

Crime ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 29 anos foi preso neste domingo (26) após deixar os filhos sozinhos em casa por várias horas. O caso ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 0h15, o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima, a qual apontou crianças abandonadas em uma residência no Bairro Manoel Cortez.

As conselheiras pediram apoio do batalhão de Porto Grande e chegando no local encontraram 3 crianças sozinhas no imóvel: dois meninos de 6 anos e 2 anos, e uma menina de 4 anos de idade.

Além de estarem sozinhas, chamou a atenção o ambiente completamente sujo e desarrumado e sem proteção nenhuma, a casa estava destrancada, segundo relatório da PM.

O Conselho Tutelar tirou as crianças do local e as entregou aos avós paternos, que moram nas proximidades. Quando a entrega estava sendo feita, o pai chegou em casa e recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido para delegacia do município. Lá, após tomar depoimento, o delegado Bruno Braz o indiciou por crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro.

Braz disse que, em depoimento, o pai alegou que deixou os avós avisados e que saiu para ingerir bebida alcoólica. Nesta manhã segunda-feira (27), ele ainda estava na delegacia, aguardando audiência de custódia.