Pai preso por deixar filhos pequenos trancados e com fome é solto

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A juíza Marcela Peixoto Smith, da Comarca de Porto Grande, a 100 km de Macapá, mandou soltar, após audiência de custódia, Waldir Florenço da Silva, de 29 anos, que foi preso no último final de semana por deixar os três filhos pequenos trancados, sujos, com fome e sozinhos em casa.

A magistrada não viu requisitos para manter a prisão em flagrante, “em razão da primariedade e ausência de violência ou ameaça contra a pessoa”.

Entretanto, Waldir deverá comparecer ao juízo criminal quando for intimado; informar mudança de endereço, telefone ou viagem; recolher-se de 22h às 5h todos os dias e não consumir bebida alcoólica. Caso descumpra, terá liberdade revogada.

O caso

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 0h15, o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima, a qual apontou crianças abandonadas em uma residência no Bairro Manoel Cortez.

As conselheiras pediram apoio do batalhão de Porto Grande e encontraram as crianças sozinhas no imóvel: dois meninos de 6 anos e 2 anos, e uma menina de 4 anos de idade.

Além de estarem sozinhas, chamou a atenção o ambiente completamente sujo, desarrumado e sem proteção nenhuma, a casa estava destrancada, segundo relatório da PM.

O Conselho Tutelar tirou as crianças do local e as entregou aos avós paternos, que moram nas proximidades. Quando a entrega estava sendo feita, o pai chegou em casa e recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido para delegacia do município. Lá, após tomar depoimento, o delegado Bruno Braz o indiciou por crime de abandono de incapaz, previsto no Código Penal Brasileiro.

Braz disse que, em depoimento, o pai alegou que deixou os avós avisados e que saiu para ingerir bebida alcoólica.