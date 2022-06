Passeio de balão em Macapá marca 80 anos de criação de banco

Ato de comemoração será no entorno da Fortaleza de São José

Um passeio de balão, em Macapá, vai marcar os 80 anos de criação do Banco da Amazônia. Será às 17h, desta terça-feira (14), no entorno da Fortaleza de São José.

O balão tem 27 metros, e chegará a 40 metros de altura com dois passageiros a bordo (além do balonista), em cada viagem vertical. Ele ficará preso ao solo com cordas durante a subida.

O banco divulgou que os balões são símbolos da instituição sobre florestas, cidades e empresas da Amazônia. A programa de festejos inclui ainda a distribuição de 80 mil sementes de árvores nativas da região.

O mesmo evento já foi realizado no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Em Belém, o balão subiu no Portal da Amazônia, um dos principais pontos turísticos da capital do Pará, no último domingo (12).

Depois do Amapá, o ato de comemoração será levado ao Maranhão, Amazonas e Roraima.