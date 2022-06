Polícia apreende mais de 100 menores em festa clandestina

Evento sem autorização ocorria em uma casa no Bairro do Muca, zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá deu início à repressão às chamadas festas temáticas que vem ocorrendo, principalmente aos fins de semana, na cidade de Macapá, com presença de crianças e adolescentes expostos a situações de risco, como consumo de drogas e bebidas alcoólicas.

No último sábado (11), por volta de 23h30, a equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescente (Dercca), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Força Tática, da Polícia Militar.

No local denunciado, na Avenida 26 de Julho, havia aproximadamente 100 crianças e adolescentes, que foram apreendidas e levadas pelo Comissariado de Menores para o Conselho Tutelar da Zona Sul.

Foram presos em flagrante dois adultos, organizadores do evento. Eles acabaram indiciados pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores, servir e/ou vender bebida alcoólica a menores e associação criminosa. Os dois presos foram encaminhados à audiência de custódia.

O delegado Ronaldo Entringe, da Dercca, avisou que as incursos em festas temáticas serão constantes a partir de agora.

“Esses eventos têm sido um problema social no nosso estado. Nenhum deles têm autorização para funcionar porque os organizadores não vão pedir licença para um evento que ocorre justamente com a presença de menores de idade forra de hora, com consumo de drogas, com venda de bebida alcoólica para esse público, com perturbação do sossego para a vizinhança. Então, eles organizam de forma clandestina, em locais escondidos. Mas a partir de agora estamos fiscalizando essas festas temáticas não autorizadas”, explicou o delegado.