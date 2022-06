Polícia flagra entregas e apreende 15 kg numa tarde

Ação policial ocorreu na Ponte do Axé, no Bairro do Pacoval, zona norte de Macapá.

Ações conjuntas entre a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) resultaram na apreensão de 15 Kg de drogas na tarde desta quinta-feira (30). Três homens, entre eles um adolescente, foram presos.

A primeira ação policial ocorreu na Ponte do Axé, no Bairro do Pacoval, zona norte de Macapá, onde os dois adultos foram apresos. De acordo com o delegado Sidney Leite, os suspeitos estavam sendo investigados há dois meses pela DTE.

Um deles, trouxe a droga de Santana, município há 17 km de Macapá, e iria receber apenas R$ 50 para fazer o transporte da droga. Os 5kg de skank estavam debaixo do assento de uma motocicleta.

O outro é irmão de um traficante e assaltante que está preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Esse jovem, assim como o irmão, integra facção criminosa e vem coordenando todo o tráfico de drogas naquela ponte. Ele foi preso no momento da chegada e ainda jogou o aparelho celular no “lago” quando foi abordado pelos policiais, certamente para que não fosse vista as ordens que seu irmão lhe passava de dentro do Iapen”, afirmou o delegado.

Em uma outra ação, também na zona norte da capital, um adolescente de 16 anos foi surpreendido dentro de um quitinete com 10 kg de crack dentro de uma mochila.

Além da droga, o delegado Sidney Leite encontrou um caderno com informações de quantidades, valores e nomes de outras entregas que o jovem já havia feito.

A polícia não revelou os nomes dos investigados.