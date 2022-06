Polícia tenta identificar grupo armado que invadiu loja para assaltar

Bandidos estavam prontos para um confronto. Crime ocorreu no último sábado, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP) assumiu o caso e busca identificar o grupo composto por quatro bandidos armados e encapuzados que, em plena luz do dia, invadiu e roubou a loja Jumbinha, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

A ação criminosa aconteceu no sábado (11) e foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram os assaltantes chegando em um carro modelo Fox, preto. O veículo foi estacionado na frente da loja. Às 13h15, os criminosos, que usavam coletes à prova de balas, descem do automóvel e correm em direção ao estabelecimento, já rendendo o funcionário que estava na entrada distribuindo álcool em gel para clientes que chegavam.

A ação criminosa durou apenas 3 minutos. Os assaltantes fugiram às 13h18, num carro de uma das vítimas que estava em compras, levando mercadorias e pertences de clientes. O prejuízo causado à empresa não foi informado.

O Fox que eles utilizaram para chegar ao local, foi deixado para trás e foi apreendido. Já o carro do cliente que os criminosos usaram para fugir foi encontrado abandonado próximo ao Conjunto Açucena, no final da Rua 13 de Setembro, no Bairro Cuba de Asfalto. A PM fez buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados.

O delegado do caso, Celso Pacheco, ressaltou que os veículos usados para chegada e fuga dos bandidos foram periciados, mas não revelou se algum indício que leve à identificação de um deles foi encontrado. Ele disse que ainda não há novidade sobre o caso.