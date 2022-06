Policial baleado na frente da família está em coma

Coronel Aldinei, diretor de Operações da PM, falou sobre disposição dos bandidos em atirar contra PMs

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Em menos de 24 horas, dois policiais militares foram baleados por bandidos no Amapá em ações criminosas diferentes. Nesta quinta-feira (9), a Diretoria de Operações da instituição se pronunciou sobre o assunto.

Desses casos, o último ocorreu na noite de quarta-feira (8). Um tenente da reserva foi baleado na cabeça durante um assalto quando ele e sua família chegavam em casa no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O militar foi submetido a um procedimento cirúrgico na manhã de hoje, onde foram retirados estilhaços que ficaram alojados na cabeça dele. Ele está em coma induzido.

Já na ação da noite de terça-feira (7), no Ramal do Gaúcho, no Bairro João de Deus, em Santana, duas viaturas foram perfuradas com ao menos 10 tiros e um policial do Bope foi atingido por um disparo. Três bandidos morreram.

O militar foi socorrido ao Hospital de Emergência e onde passou por procedimento cirúrgico para retirar uma bala que ficou alojada numa das pernas. Ele está em observação.

Para coronel Aldinei Almeida, diretor de operações, as ações deixam claro que os bandidos não hesitam em tentar ceifar a vida de um policial, quanto mais de um cidadão comum. Em todas as ações, os bandidos estavam fortemente armados.

“Para quem de repente as vezes acha que invariavelmente não há por parte dos criminosos essa pretensão, está aí muito claro que não estão para brincar, são impiedosos, são cruéis. Mesmo o policial em frente de seus familiares, fizeram isso”, pontuou.

Porém, o coronel garante que a Polícia Militar está com todo seu aparato para promover segurança em favor da sociedade.

“O risco da atividade do policial militar é eminente, mas os nossos policiais com toda técnica, com todo conhecimento jurídico tem atuado de forma repelir com muita veemência dentro da técnica policial e cumprindo todas as leis vigentes em nosso país para manter ordem pública”, acrescentou.