Por aumento da passagem, empresários anunciam paralisação de ônibus

Segundo o Setap, 70% da frota na capital Macapá e Região Metropolitana vai parar nesta quarta-feira (22).

Por ANDRÉ SILVA

O Sindicato das Empresas de Transportes do Amapá (Setap) informou que 70% da frota de ônibus da capital e região metropolitana de Macapá vai parar nesta quarta-feira (22).

A categoria patronal reclama de defasagem no preço da tarifa, que não tem acompanhado reajustes do óleo diesel – desde de 2017, o combustível subiu 240% no acumulado.

Em nota emitida nesta terça-feira (21), o Sindicato afirmou que tenta, há vários anos, estabelecer um calendário tarifário com o município e o estado, mas sem sucesso.

Justificou, ainda, que durante o tempo mais crítico da pandemia de covid-19, as empresas não receberam nenhum subsídio para manter o setor funcionando.

“Assim, a partir desta quarta-feira, 22, trabalhadores rodoviários anunciaram a disposição em paralisar suas atividades, mantendo a frota mínima de 30%, pelo menos até o final do mês de junho. Se nenhuma medida for tomada pelo governo do Estado e pela Prefeitura de Macapá, a tendência é que o sistema entre em colapso e paralise totalmente, como ocorreu desde o início do ano em mais de cem cidades”, diz a nota.

Desde o dia 16, funcionários da empresa Capital Morena e Amazontur estão de braços cruzados. O Sindicato dos Rodoviários afirma que as duas empresas vêm atrasando o salário dos trabalhadores sistematicamente.