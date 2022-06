Preço da gasolina volta a casa dos R$ 5 em Macapá; entenda

Postos dizem que novos preços têm influência da queda na tributação do ICMS

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Alguns postos de combustíveis começaram a vender a gasolina mais barata em Macapá. Na manhã desta quarta-feira (29), o litro do produto, que beirou a casa dos R$ 7, poderia ser encontrado a R$ 5,76 (para pagamento em dinheiro), num posto no Bairro Santa Rita.

Francisco Nascimento da Silva, de 29 anos, é motorista de aplicativo há oito meses. Para ele, a situação estava bem complicada por ter que conciliar o pagamento do aluguel do veículo que roda e a alto valor da gasolina.

“Com redução já veio uma diferença. Fiz um primeiro reabastecimento e já foi gratificante, deu pra trabalhar melhor e lucrar, foi pouco, mas já é um começo. A diferença de preço é grande e se baixar mais fica melhor para todos”, comentou.

O eletricista João Coutinho, de 67 anos, tem uma moto Biz, uma das mais econômicas do segmento. Com R$ 20 não conseguia colocar nem três litros em seu tanque. Hoje, ele comprou 3 litros e meio com o mesmo valor.

“Faz diferença pra gente que trabalha duro pra ter nossas coisas, ou come ou coloca gasolina pra trabalhar. Tava muito difícil, na verdade ainda tá, mas melhorou um pouquinho. Então tem que aproveitar e ter esperança de dias melhores”, disse.

O representante de uma rede de postos atribui a queda apresentada nas bombas à redução do ICMS, após a mudança na lei que limitou a tributação nos estados para gasolina, diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O valor que antes era de 25% passou a ser de 18%.

A nova regra foi aplicada depois da aprovação pelo Congresso e o anúncio de mais um aumento pela Petrobrás.

“Na verdade a gente só ganha em cima dos 3%, porque ela (gasolina) já está vindo mesmo com a redução, tá reduzindo cada vez mais devido ICMS. Hoje estamos comprando da Petrobrás de R$ 5,60. É o cálculo do ICMS que está reduzindo, tá vindo mais baixo. Falam que vai ter um aumento do imposto, mas pelo andar da carruagem estabiliza hoje. Acredito que não vai chegar mais a R$ 6 não, vai ficar nisso aí”, avaliou Floriano Machado, gerente dos postos Automoto.

Segundo Floriano, Macapá apresenta atualmente a gasolina mais barata do Brasil.