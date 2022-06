Obra parada: prefeitura faz silêncio sobre praça de R$ 10 milhões

A obra da Praça Jaci Barata começou em abril de 2021 e tinha previsão de ser entregue no mesmo ano

Por RODRIGO ÍNDIO

Projetada para ser um novo espaço de lazer e contemplação da orla de Macapá, a Praça Jaci Barata está com as obras paralisadas. A área de pouco mais 96 mil m² está sem nenhum operário há meses. Trabalhadores do entorno afirmam que uma vez ou outra aparecem “homens numa moto”, olham e vão embora.

Haroldo Batista, de 73 anos, vende pipoca e churros na região há 39 anos. Ele relata que teve queda nas vendas desde que a obra iniciou e que agora roda pelos bairros.

“Tiro o almoço e janta do suor de meu trabalho. Eu estava ansioso para esta entrega da nova praça, mas tá parado tudo aqui. Prejudica a gente porque não podemos ficar aqui. Que a prefeitura retome esse serviço”, pediu.

Com o abandono do local, o mato cresceu. Boa parte dos tapumes que isolam a área foi retirada e há grande quantidade de água concentrada. O material de construção colocado no canteiro de obras aguarda uso há mais de 1 ano.

O funcionário público Coaracy da Silva, de 63 anos, passa pelo local diariamente. Ele também revela que o local passou a ser um espaço perigoso, principalmente à noite.

“Prometeram, mexeram, mas não entregaram a obra. Eu não recomendo ninguém tentar passar aqui de noite, é muito escuro e tem muito bandido”, comentou.

A obra, que iniciou em abril de 2021, tinha previsão de conclusão para o fim do mesmo ano. O valor da construção é de R$ 9,5 milhões, recursos do governo federal.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana de Macapá (Semob) foi procurada para comentar o assunto, mas não se posicionou.