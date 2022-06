Prestes a desistir, Lucas reage à campanha de Jaime: ‘pensa que pode comprar todo mundo’

Lucas Abrahão recebeu pedido do PT para que palanque de Lula seja unificado no Amapá também para apoiar Clécio

Por SELES NAFES

O pré-candidato ao governo do Amapá pela Rede Sustentabilidade, Lucas Abrahão, reagiu nesta sexta-feira (24) à acusação da coordenação da campanha de Jaime Nunes (PSD) de que ele teria ‘vendido’ e desistido da disputa. Lucas devolveu o ataque, mas deu a entender que poderá tomar uma decisão vital para o projeto, ainda hoje.

Foi uma reposta ao ataque do coordenador de comunicação da campanha de Jaime, o jornalista Juan Monteiro. Juan insinuou que Lucas Abrahão teria aceitado desistir de concorrer ao governo em troca de dinheiro.

“Não tem como a gente se vender porque a gente não tem preço, a gente tem valor. Essa ideia de que todo mundo se vende é o pensamento de quem acha que pode comprar todo mundo”, devolveu.

“Fake é bem condizente com o candidato que apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo”, acrescentou.

O pré-candidato, no entanto, deixou nas entrelinhas que o projeto do governo está sendo reavaliado, principalmente depois que Lula pediu para que Lucas retirasse a sua candidatura em prol da unificação do palanque no Amapá.

Se isso for confirmado nas próximas horas, é provável que a Rede e Lucas comecem a discutir uma aliança para apoiar Clécio Luís (Solidariedade), que já tem como candidato ao Senado Davi Alcolumbre (UB), e não João Capiberibe (PT). Esse será um tema difícil de resolver.