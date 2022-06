PSB desiste de concorrer ao governo e Piedade disputará Assembleia

Direção partidária alega falta de recursos para que pela 1ª vez socialistas não disputem o Palácio do Setentrião

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Pela primeira em sua história, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) não terá candidatura ao governo do Amapá. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira (3).

A professora doutora Piedade Videira, que era a pré-candidata ao governo pelo partido, agora concorrerá ao cargo de deputada estadual.

De acordo com o presidente do PSB no Amapá, o ex-senador João Capiberibe, o motivo da retirada seria um pedido da direção nacional do PSB, que alega falta de recursos.

“Ainda hoje, o PSB têm 13 candidatos ao governo e a direção nacional, pelos recursos financeiros de campanha, quer reduzir para cinco ou seis candidatos e entre os estados que tiveram pedido para retirar candidatura está o Amapá. Reunimos a executiva e acatamos a decisão nacional”, alegou Capi, ao destacar ter sofrido um golpe duro com a suposta decisão.

Mas além do que declara a direção partidária socialista, há o fato de que números de pesquisas internas do próprio PSB indicavam falta de densidade eleitoral de Piedade que não teria crescido. Pesou ainda na decisão falta de apoio político, com o partido comandado pelos Capiberibe uma vez mais estar sem um arco de alianças em seu entorno.

Apoio ao governo

Sobre apoiar alguma candidatura ao governo do Estado, Capi informou que o PSB já estuda a formação de um palanque progressista e de oposição ao governo do Amapá e às duas candidaturas mais polarizadas atualmente ao governo.

A decisão deve sair na semana que vem após reunião com os partidos da aliança nacional (PSB, PT, PV, PCdoB, Rede e PSOL).

Ele reforçou que segue na disputa pelo senado.