PT, PCdoB e PV comunicam federação nacional o apoio a Clécio

Comunicado foi enviado ontem (17) pelos presidentes dos 3 partidos

Por SELES NAFES

A direção estadual da federação PT/PCdoB/PV comunicou oficialmente à direção nacional da entidade que apoiará o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade) na disputa pelo governo do do Amapá.

O PT foi o último partido, na semana passada, a decidir pelo apoio durante encontro estadual. PCdo e PV já tinham se posicionado. Ontem (17), os presidentes dos 3 partidos, Antonio Nogueira (PT), Professora Marcivânia (PCdoB) e Zezé Nunes (PV), se reuniram e encaminharam o comunicado à federação nacional.

Sobre o apoio, o documento lembra que Clécio está no Solidariedade, partido que integra o arco de alianças nacional pela eleição de Lula (PT).

A expectativa agora é para a anuência ou não da federação nacional. Há uma costura em andamento, com participação do senador Davi Alcolumbre (UB), que já se reuniu com Lula. Davi é o principal apoiador de Clécio e espera ter o líder do PT no palanque do Amapá. O mesmo tenta o senador Randolfe Rodrigues (Rede), um dos coordenadores da campanha de Lula e que espera o apoio da federação na candidatura de Lucas Abraão.