PT, PCdoB e PV decidem apoiar Clécio

Decisão foi anunciada no fim da tarde desta sexta-feira (3)

Por SELES NAFES

As executivas regionais dos partidos que integram a Federação PT, PCdoB e PV, no Amapá, decidiram apoiar a pré-candidatura de Clécio Luís (Solidariedade) ao governo do Amapá.

A decisão foi tomada depois de encontro pela manhã (3), entre representantes dos partidos e o ex-prefeito da capital na sede do diretório estadual do PT.

A federação partidária divulgou uma carta aberta publicada no fim da tarde, assinada pelos presidentes Antonio Nogueira (PT), deputada federal Professora Marcivânia (PCdoB) e Zezé Nunes (PV).

No documento, os partidos lembram que o Solidariedade está na aliança nacional pela candidatura do ex-presidente Lula.

Apesar da decisão, o PT informou que o partido ainda precisará homologar o posicionamento no encontro estadual marcado para o próximo dia 11.

Abaixo, leia a íntegra da carta