PTB confirmará apoio a Jaime

Rayssa ainda não foi confirmada como pré-candidata vice

Por SELES NAFES

O Partido Trabalhista do Brasil (PTB) lançará neste sábado (4) as pré-candidaturas que disputarão as eleições proporcionais deste ano. No evento, a legenda deverá confirmar apoio ao vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD) na corrida pelo Palácio do Setentrião.

O lançamento foi marcado para as 16h, na sede do Trem Desportivo Clube, o mesmo local onde Jaime também foi lançado como pré-candidato, em abril.

A chapa terá Jaime como candidato ao governo, e pastor Guaracy Jr concorrendo ao Senado. No mês passado, o empresário fez um gesto nas redes sociais dando boas-vindas a Rayssa Furlan (primeira-dama de Macapá), acenando que ela seria sua vice, mas não houve confirmação. A maior parte dos aliados acredita que ela será indicada.

Lideranças nacional e religiosas foram convidadas para o evento de amanhã, entre elas o padre Kelmon (Salvador), Pastor Gamonal e Presidente Nacional do PTB Mulher Júlia Bender (Rio de janeiro).

O PTB é presidido nacionalmente pelo amapaense Kassyo Ramos, que deverá disputar uma cadeira de deputado federal.