PTB de Kassyo lança pastor ao Senado e confirma apoio a Jaime

O pastor Guaracy Júnior, líder das igrejas do Evangelho Quadrangular, foi lançado oficialmente como pré-candidato ao Senado pelo PTB. Foi durante evento do partido que apresentou os nomes que também disputarão os cargos de deputado federal e estadual.

O ato de lançamento ocorreu na sede do Trem Desportivo Clube, em Macapá, na noite do último sábado (4). Não será a primeira disputa majoritária de Guaracy. Ele já concorreu ao governo em 2018, e a prefeitura de Macapá, em 2020, sempre por partidos de direita. Ele tem 48 anos e também é pecuarista.

O PTB é presidido nacionalmente pelo amapaense Kassyo Ramos, que esteve no evento e confirmou o apoio da legenda ao vice-governador e empresário Jaime Nunes (PSD) ao governo do Estado.

“O partido tem chance de eleger 2 deputados federais e 3 deputados estaduais, além do senador Guaracy Júnior e contribuir significativamente com a vitória de Jaime Nunes para o governo do Amapá”, comentou o presidente Kassyo Ramos, que vai disputar uma cadeira de deputado federal.

As nominatas de deputada federal e estadual do PTB tem nomes conhecidos da opinião pública, como do ex-promotor de justiça da Operação Eclésia, Afonso Guimarães (federal), da vereadora Patriciana Guimarães e delegado Sidney Leite (Polícia Civil).