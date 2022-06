Rede retira pré-candidatura de Lucas Abrahão

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Rede Sustentabilidade anunciou, no início da tarde deste sábado (25), que não terá mais candidatura própria ao governo do Amapá. O cancelamento da pré-candidatura de Lucas Abrahão, justificou a direção da legenda, tem como objetivo unificar um palanque em torno de Lula (PT).

Em comunicado à imprensa, a Rede disse ter avaliado que o partido vem se consolidado no país como uma alternativa à política do governo Bolsonaro, com destaque para a atuação do senador Randolfe Rodrigues. A prioridade, enfatizou, é eleger Lula no primeiro turno e aumentar a bancada parlamentar.

“Para dar sustentação ao futuro governo de Lula e garantir que o Amapá, em conjunto com a força do senador Randolfe Rodrigues, seja reconhecido como prioridade entre os estados da Amazônia”.

A carta diz ainda que o pedido de Lula e da presidente do PT Gleisi Hoffmann por um palanque único no Amapá pesaram na decisão, referindo-se ao palanque de Clécio Luís, do Solidariedade, partido que está no arco nacional de alianças com o PT.

“Lucas Abrahão já está consolidado como um dos grandes quadros políticos do Amapá e esta decisão demonstra seu profundo compromisso com o nosso povo, com os rumos do estado e do país. Lucas deixa qualquer tipo de pretensão pessoal de lado pelo bem de todos que querem ver o Brasil voltar a sorrir”.

Lucas foi lançado pela Rede no início do ano, quando Randolfe Rodrigues foi convidado para ser um dos coordenadores da campanha de Lula.