Rio recua, e principal avenida de Laranjal do Jari reaparece

ENCHENTE NO SUL DO AMAPÁ

Avenida Tancredo Neves em dois momentos diferentes: de 3,40 metros, o rio baixou para 2,41 metros, mas ainda há bairros alagados. Foto: Divulgação

A Defesa Civil de Laranjal do Jari confirmou, na tarde desta quarta-feira (15), que a Avenida Tancredo Neves, que corta praticamente toda a cidade, foi liberada para o tráfego de veículos após o recuo do Rio Jari. A via estava bloqueada pelas águas há cerca de três meses.

A Tancredo Neves liga o Bairro do Agreste à Beira-Rio, onde normalmente ocorre a travessia para o município paraense de Almeirim. A balsa que transporta veículos, cargas e passageiros no trecho voltou a operar. O serviço tinha sido transferido para outro ponto por causa da enchente.

Equipes da prefeitura iniciaram os trabalhos de recuperação da avenida, que ficou bastante suja e teve parte da camada de asfalto danificada. Os funcionários contam com a ajuda de equipes do governo do Estado e do Exército.

Hoje, no nível do Rio Jari chegou a 2,41 metros às 13h. No fim de maio, o rio chegou a 3,45 metros. Mesmo assim, ainda existem 47 famílias desabrigadas e 555 que foram para residências de parentes ainda não puderam voltar para as suas casas. No total, 18 mil moradores de Laranjal foram afetados.

A Defesa Civil continua a distribuição de água potável e remoção das famílias que estavam nos abrigos. Apenas os bairros da parte mais baixa de Laranjal continuam inundados.