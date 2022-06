Risoto estragado em festa junina leva dezenas de estudantes e pais ao HE

Festa junina ocorreu na sexta-feira (10) e no sábado (11), numa sede campestre localizada na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Pais, alunos e convidados que participaram da festa junina do Núcleo de Educação Integrada (NEI), em Macapá, passaram mal neste final de semana após comerem uma das iguarias mais vendidas no evento estudantil. O risoto teria sido a causa da intoxicação alimentar.

O fato ocorreu no 1° dia do “Arraiá do Nei – São João bom, é São João raiz”, que ocorreu na sexta-feira (10) e no sábado (11), numa sede campestre localizada na Rodovia Josmar Chaves Pinto, na zona sul de Macapá.

No dia do incidente, participavam da programação alunos do ensino infantil e do fundamental 1, além de idosos que foram assistir as apresentações dos netos.

Muitas pessoas utilizaram as redes sociais para relatar o ocorrido. Elas afirmam terem procurado atendimento de urgência sentindo vômitos incessantes, dores abdominais e diarreia. Veja alguns relatos:

Pais relatam que registraram boletim de ocorrência contra a instituição de ensino. Em nota, o colégio lamentou o ocorrido. Veja na íntegra:

Esta não é a primeira vez que comidas típicas provocam mal estar em participantes de festas em escolas de Macapá.

Em 2014, dezenas de pessoas foram parar no Hospital de Emergência da capital, UBSs e hospitais particulares após ingerirem o risoto na festa da escola estadual Gonçalves Dias, no bairro do Buritizal.

À época, cerca de 100 pessoas procuraram a unidade horas depois do evento sentindo dores abdominais, desgaste físico e diarreia.