Santana ganha R$ 1,1 mi para retomar quadra junina, carnaval e verão

Investimento tem R$ 1 milhão do Estado, com contrapartida de R$ 178 mil do município a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Governo do Amapá e a Prefeitura de Santana lançaram, nesta quinta-feira (16), um pacote de projetos que visa valorizar a cultura, a religião e o lazer na segunda cidade mais populosa do estado.

O investimento é de R$ 1 milhão do Estado, com contrapartida de R$ 178 mil do município. São 4 projetos que visam atender cerca de 3 mil produtores culturais na cidade.

Diversidade Cultural

Criado em 2019, o projeto Diversidade Cultural inicia as atividades no dia 17 de junho e consiste em fomentar a apresentações culturais em espaços públicos santanenses, após dois anos sendo realizado por lives – por conta da pandemia de covid-19.

Dentro dele, estará incluído o “Santana Cidade Junina”, que visa resgatar eventos juninos tradicionais. O calendário inicia no sábado (18) e segue até o dia 18 de julho.

“Nos sentimos valorizados com esse resgate do segmento junino que tanto contribui com o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado. Vamos ter São João, pois a cultura está na alma no Santanense”, pontuou Cleydson Silva, presidente da Quadrilha Constelação Junina.

Santana Verão

A programação cultural e de lazer das férias terá atrações gratuitas se apresentando em balneários, praças e distritos. Além disso, contará com a festividade “Fé e tradições”, que apoiará festas religiosas das comunidades urbanas e rurais do município.

“Sinto a valorização e gratidão. Pela primeira vez, através desse projeto Diversidade Cultural, que estamos agregados junto com o evangélico, católico e a sociedade em geral. Queremos agregar valores e agradecer a vida através de nossa cultura”, comentou o Pai Almeida Canuto, represente da religião de matriz africana de Santana.

Carna Santana

Referência com o Carnaval de blocos no Amapá, Santana terá nos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro o “Carna Santana”, sendo o último dia destinado à ‘pipoca’. O Carnaval fora de época marcará o retorno da tradicional folia na Avenida Santana.

Os calendários oficiais serão divulgados nas plataformas digitais da Prefeitura de Santana.

“É um momento de fortalecer esse elo da gestão e a cultura. Estamos avançando, mas Santana precisa de dias melhores cada vez mais, e esse é um dos nossos propósitos, investindo em todos os setores”, ponderou o prefeito Bala Rocha (PP).

A gestão estadual acredita que os projetos trarão um grande retorno para a economia.

“A cultura é sempre uma oportunidade não só de lazer e de entretenimento, mas, sobretudo, de geração de oportunidades para emprego e renda. O Amapá tem um potencial muito grande, mas Santana realmente tem um diferencial. Então, desde a pandemia, apoiarmos esse projeto e esse ano dobramos o recurso para o retorno presencial”, disse o governador Waldez Góes (PDT).

A execução dos projetos contará com apoio da Fundação Municipal de Cultura (SANCULT), da Liga dos Blocos de Micareta e Carnaval de Santana, da Associação Cultural Amigos da Cultura e dos Grupos Juninos Tradicionais de Santana: Aces, Mojuns e Forrozão Tio Gigante.