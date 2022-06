Santana terá 4 dias de micareta em setembro

Evento marca o retorno da programação de carnaval com participação popular após dois anos de pandemia na cidade a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de 2 anos sem ocorrer por conta da pandemia de Covid-19, a prefeitura de Santana anunciou o retorno do carnaval estilo micareta para o mês de setembro no segundo maior município do Amapá. É o “Carna Santana 2022”.

O evento, também chamado de carnaval fora de época, ocorrerá entre os dias 2 e 5 de setembro, no corredor da folia que será montado na Avenida Santana.

Outra novidade, é que o último dia será destinado ao público da pipoca [folia gratuita sem a compra de abadás].

O anúncio do evento foi feito na quinta-feira (16) durante o lançamento de um pacote de investimentos em projetos, que também inclui o Diversidade Cultural e Santana Verão.

No total, está sendo disponibilizado cerca do R$ 1 milhão em recursos destinados pelo governo do Amapá, com contrapartida de R$ 178 mil no município.

Conforme a Liga dos Blocos de Micareta e Carnaval de Santana (Liblomica), haverá desfiles de dez blocos de micareta, com seus trios e atrações, shows com artistas locais, além de bares, boates, lanchonetes e restaurantes dispostos ao longo do Corredor da Folia.

“Vamos aquecer a economia do município, todo mundo ganha, principalmente empreendedores de diversos setores. A cada R$ 1 investido, retornam R$ 5. A gente convida a população pra fazer parte dessa festa desde já”, disse o Dj. Ita Nunes, presidente da Liblomica.

Para garantir a integridade física dos foliões, as forças de segurança do Estado montaram um aparato, que conta, inclusive, com recursos tecnológicos, para inibir violência e garantir a segurança dos foliões. A expectativa é reunir de 40 mil a 50 mil por cada noite de evento.

“Decidimos nos unir e reerguer esse setor muito prejudicado na pandemia, assim como todos os outros setores. É hora de voltar com toda força nesse evento tradicional em Santana, e gerar mais emprego e renda”, comentou o prefeito Bala Rocha.

Os presidentes dos blocos celebram o retorno.

“É a melhor coisa pra gente esse retorno, que estimula nosso segmento e tudo o que ele agrega. O povo de Santana precisava, pois é um dos melhores carnavais do Norte e envolve muita coisa”, opinou o presidente do Bloco BeboTodas, Wendel Videira.

Segundo os organizadores, tudo já está sendo preparado desde agora após um longo planejamento.

“Fizemos eventos online no período de pandemia, mas não é a mesma coisa. Agora poderemos retomar com força máxima e sentir o calor do povo. Estamos ansiosos e faremos um evento maravilhoso”, assegurou o presidente do bloco My Love, Waldir Sá.