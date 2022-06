Servidor do MPF é assassinado enquanto dirigia

Crime ocorreu no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá

Compartilhamentos

Atualizado às 11h50

Um homem de 47 anos de idade foi morto a tiros enquanto dirigia seu carro, modelo Fox, pelo Canal do Beirol, na zona sul de Macapá. O crime ocorreu por volta de 23h, na ponte da Rua Hamilton Silva com Avenida Aimorés.

Segundo relatório da ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o servidor do Ministério Público Federal, Fernando Marcel Lima Brasil, levou um tiro na cabeça.

Uma testemunha, que acionou o Ciodes, informou que o atirador trajava roupa preta. Após os tiros, fugiu correndo do local.

O delegado Luís Carlos, da Delegacia de Homicídios, solicitou perícia a remoção do corpo. Segundo ele, câmeras residenciais da região flagraram o homicídio. as imagens mostram que o atirador estava no banco traseiro do carro.

“Através dessas imagens conseguimos ver a dinâmica do crime. O criminoso estava no banco de trás e após atirar, sai do carro e foge a pé”, comentou o delegado.

De acordo com Luís Carlos, familiares da vítima relataram que Fernando estava, há alguns, em tratamento para se livrar de dependência química. Antes do crime, ele havia feito uma visita ao seu filho.

“Não sabemos, ainda, se essa relação com o vício tem a ver com o homicídio. Sabemos que essa área aqui tem alguns pontos de venda de drogas nos arredores”, comentou.

Apesar das diligências, ninguém foi preso.