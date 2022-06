Chegamos hoje ao primeiro capítulo de Deuteronômio

Bom dia! Os filhos desobedientes sempre existiram, especialmente porque eles não confiam no que os pais dizem. Em Deuteronômio 1, Moisés também enfrenta esses problemas com os hebreus, apesar de todos os milagres que eles já tinham presenciado, duvidaram e se rebelaram contra Deus. Veja a análise de hoje (16) e tenha um ótimo feriado com Jesus.