Teste revela que cigarros eletrônicos apreendidos tinham maconha e cocaína

Além dos cigarros eletrônicos, a apreensão envolveu celulares, Iphones e outros produtos

Cigarros convencionais, cigarros eletrônicos e uma grande quantidade de Iphones e outros celulares foram apreendidos por forças de segurança no município de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, na fronteira com a Guiana Francesa.

Foram apreendidos 181 volumes, entre cigarros eletrônicos (60 unidades), maços de cigarro, bebidas alcoólicas, madeira, cimento, combustíveis e celulares (81 unidades). Os cigarros eletrônicos continham drogas.

“Há uma narrativa de baixo volume de nicotina nos produtos, mas foi feito o narcoteste que acusou positivo para a presença de maconha e cocaína. A investigação corria em sigilo, mas dada a relevância do tema é importante alertar para os riscos de consumo desse tipo de produto”, comentou o auditor fiscal Daniel Silva.

A apreensão contou com a participação da Marinha, policiais federais, rodoviários federais, além do Canil do Bope durante a Operação Ágata.

Os produtos estavam sendo comercializados em estabelecimentos no centro comercial e próximos da área portuária e ao longo da BR-156. A Operação Ágata começou na última segunda-feira (6).