Universitário ferido em acidente precisa de remoção urgente para Macapá

Fábio tem 26 anos e cursa geografia na Unifap. A moto dele bateu de frente com um táxi no último domingo (5)

Por HUMBERTO BAÍA, de Oiapoque

O jovem gravemente ferido em um acidente de trânsito ocorrido no último fim de semana, no município de Oiapoque, depende de transferência em uma aeronave para Macapá para ter mais chances de sobreviver. De acordo com a família, a equipe médica pediu urgência na remoção para uma UTI na capital.

O acidente ocorreu na madrugada de domingo (05), e frente à praça Ecildo Crescêncio. Populares disseram que Fábio Nascimento, de 26 anos, estava retornando de um hotel na orla da cidade na companhia de amigos. Ele estava pilotando uma motocicleta quando colidiu de frente com um táxi.

Depois de receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, o jovem deu entrada no Hospital de Oiapoque com lesões no abdômen e nos braços. Ele passou por cirurgia. A direção do hospital, no entanto, informou que o paciente foi operado e que seu quadro clínico é estável, apesar da gravidade.

Amigos e familiares do rapaz se reuniram em frente ao Hospital de Oiapoque na tarde de hoje e foram informados pela direção do hospital que uma aeronave estaria programada para fazer a remoção do paciente até Macapá.

“Eu só queria que esse avião viesse logo levar meu filho para Macapá”, disse o pai do rapaz à reportagem.

Fábio Nascimento é aluno do curso de geografia na Universidade Federal do Amapá (Unifap). Até o início da noite desta terça-feira (7), a família continuava esperando pelo avião.