Velocidade máxima de 60 km/h começa a valer

Medida vale a partir desta terça-feira (21). Segundo a Prefeitura de Macapá, mudança foi solicitada pela população.

A partir desta terça-feira (21), os 17 radares que monitoram vias de grande fluxo em Macapá aumentarão o limite máximo de velocidade de 50 km/h para 60 km/h.

A mudança foi confirmada nesta segunda-feira (20) pela Prefeitura de Macapá, que afirmou atender a uma solicitação da população, através da Câmara de Vereadores do município.

Os radares estavam configurados em 50km/h e a previsão inicial de mudança era julho, no entanto, como os serviços de sinalização vertical e horizontal das vias foram finalizados, a Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac), decidiu antecipar a troca.

A multa para quem ultrapassa o limite estabelecido vai de R$ 130,16 (20% acima do permitido) até R$ 880,41 (superior a 50% do permitido), com punições de perda de pontos até a suspensão da CNH.

Veja onde os equipamentos estão localizados:

Padre Júlio (em frente ao Exército);

Padre Júlio com a Rua Paraná;

Padre Júlio com a Rua Santos Dumont;

Padre Júlio com a Rua Leopoldo Machado;

Padre Júlio com a Rua Tiradentes;

Prof. Cora de Carvalho (próximo ao Santuário Nossa Senhora de Fátima);

Prof. Cora de Carvalho com a Rua Marcelo Cândia;

FAB com a Rua General Rondon;

FAB com a Rua Hildemar Maia;

FAB com a Rua Hamilton Silva;

FAB com a Rua Jovino Dinoá;

Rua Eliezer Levy (próximo à Rua Duque de Caxias);

Rua Hildemar Maia (próximo à Av. Raimundo Álvares da Costa);

Rua Claudomiro de Moraes (próximo à Av. Caramuru);

Rua Jovino Dinoá com a Av. Feliciano Coelho;

Rua General Rondon (próximo à Av. Ana Nery/Praça Chico Noé);

Henrique Galúcio com a Rua São José.

O presidente da CTMac, Andrey Rêgo, ressaltou novamente que não há possibilidade de anistia das multas aplicadas nos meses anteriores. Por isso, é necessário que as pessoas fiquem atentas aos prazos de vencimentos.

Os infratores podem obter descontos para o pagamento das multas de 20% na CTMac ou 40% por meio do aplicativo Carteira Digital.

A medida está disponível para aqueles que aderirem ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).