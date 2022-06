Velocidade máxima de 60 km/h em vias de Macapá passa a vigorar em julho

Medida vale para ruas e avenidas monitoras eletronicamente na capital do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

A partir de 1⁰ de julho, a velocidade máxima permitida nas avenidas e ruas de Macapá monitoradas por 17 radares passará de 50 km/h para 60 km/h.

A mudança acontece de forma provisória e poderá voltar ao que era antes, caso acidentes sejam registrados naqueles pontos. Foi o que garantiu o diretor presidente da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), Andrey Rêgo.

Ele disse que desde que o pedido foi feito através de requerimento da Câmara de Vereadores de Macapá, no início mês. Estudos técnicos passaram a ser realizados pela equipe do órgão para saber se o pedido poderia ser atendido.

A mudança na sinalização iniciou nesta quarta-feira (15), mas segundo o presidente, passa a vigorar a partir de julho.

“De forma provisória, porque os estudos permanecem. Caso o resultado seja positivo, nesses próximos meses de estudos, a gente mantém com os 60 quilômetros [por hora] como velocidade máxima permitida. Caso não haja respeito com a vida, com o cidadão, pedestre ou ciclista, a gente volta com a velocidade anterior”, reforçou o diretor.

O servidor público Everton Correa, 32 anos, considera que a mudança vai trazer mais fluidez no trânsito. Segundo ele, em vias muito movimentadas, os equipamentos podem gerar lentidão no trânsito nos horários de pico.

“Acho benéfico pelo fato de 50 quilômetros [por hora] ser um limite baixo. Querendo ou não, por um descuido, você pode acabar passando desse limite por não ser uma velocidade muito alta, e ser multado. Aumentar um pouco esse limite não quer dizer que você vai andar a 60 quilômetros por hora, no limite. A mudança é bem-vinda”, considerou o servidor.