VÍDEO: com arma em mãos, suposto policial penal espanca taxista

Ato de violência ocorreu no Terminal Rodoviário de Macapá. Imagens viralizaram nas redes sociais. Polícia já ouviu a vítima e aguarda o depoimento do agressor.

Por ANDRÉ SILVA

Vídeos que mostram um suposto policial penal agredindo um motorista de táxi no Terminal Rodoviário de Macapá, zona norte da capital, viralizaram nas redes sociais e grupos de conversações em Macapá.

A agressão ocorreu no último dia 11 de junho. O fato está sendo investigado pela Polícia Civil.

As imagens que circulam na internet não mostram o momento em que a confusão começou. As cenas mostram apenas o suposto policial penal dando socos no rosto do taxista, e em alguns momentos saca a arma da cintura para intimidá-lo.

A reportagem também procurou a empresa que administra o terminal. Ela informou que repassou as imagens à Polícia Civil por meio de um pen drive, e não sabe como o vídeo se espalhou pela internet.

O portal SelesNafes.com apurou que o suposto policial seria conhecido entre os colegas de profissão como Jari – que seria uma referência ao seu domicílio de origem, a cidade de Laranjal do Jarí, a 280 km de Macapá. Ele costumaria ir para o município do sul do Amapá toda as vezes em que larga o plantão.

Jari teria sido aprovado e se formado policial penal recentemente. Ele ainda estaria em estágio probatório.

O caso foi parar na 2ª Delegacia de Polícia da capital, com o delegado Antônio Pedro. Ele informou que o homem agredido procurou a delegacia para prestar depoimento. Ao delegado, o taxista disse apenas que foi agredido, mas não revelou o que motivou as agressões.

“A vítima geralmente diz isso. Mas, a gente vai ver o motivo quando ouvir o outro envolvido. Só que essa versão ainda não temos. Estou procurando o investigado pra ele apresentar pelo menos uma versão de defesa preliminar”, informou o delegado.

Ele explicou que, em caso de condenação, o policial penal pode responder em três esferas. Na criminal, possivelmente por lesão corporal e ameaça. Na administrativa, a punição vai de advertência, suspensão sem vencimentos e até mesmo demissão do serviço público. Já na esfera civil, pode caber indenização.