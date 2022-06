Waldez anuncia antecipação do 13º salário

Governador também divulgou calendário de pagamentos do segundo semestre

Compartilhamentos

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou neste fim de semana o pagamento antecipado da 1ª parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Será no dia 15 de junho.

Segundo ele, a medida valerá para os funcionários efetivos, contratos administrativos e cargos, é fruto do equilíbrio das contas e planejamento.

“Esse é o fruto da organização e da responsabilidade fiscal do nosso governo e é um passo muito importante para o Amapá. Ter a garantia e a segurança da data do pagamento é bom. Primeiramente, para os nossos servidores e para suas famílias, mas também é bom para o comércio, para os empreendedores e para a geração de empregos”, afirmou Góes.

O equilíbrio das contas, acrescentou, tem permitido a realização de concursos públicos, como o da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e a progressão de servidores.

Este ano, o funcionalismo teve reajuste de 10% para todas as categorias, que passaram a receber mais R$ 500 de auxílio alimentação.

Calendário de pagamentos do 2º segundo semestre

Junho – dia 15 (primeira parcela do 13º) e dia 30 (pagamento mensal)

Julho – dia 29

Agosto – dia 30

Setembro – dia 30

Outubro – dia 28

Novembro – dia 30

Dezembro – dia 15 (segunda parcela do 13º) e dia 30 (pagamento mensal).