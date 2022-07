Ouça a análise de Deuteronômio 23

Compartilhamentos

Boa tarde! Algumas pessoas foram impedidas de acessar o tabernáculo e as assembleias. Eram pessoas que participavam de celebrações pagãs. Havia também uma preocupação de Deus com a higiene pessoal e a saúde sanitária coletiva. Também havia regras justas até para quem emprestava dinheiro. Ouça a análise de Deuteronômio 23 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima sexta-feira (8) com o nosso senhor Jesus!