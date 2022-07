A benção foi estendida a todos

Ouça a análise de Deuteronômio 33

Compartilhamentos

Bom dia! Não deve ter sido fácil para Moisés deixar o povo que durante tantos anos cuidou. Ele tinha sido chamado por Deus, que o avisou que ele não entraria na terra prometida. Moisés abençoou todas as tribos, cada uma com uma função diferente e com o dever de viverem em paz umas com as outras. O papel de cada tribo era exaltar o nome de Deus. Moisés previu que a benção de Israel também seria estendida aos gentios, ou seja, o que não são judeus. Ouça a análise de Deuteronômio 33 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima semana de trabalho com o nosso Senhor Jesus!