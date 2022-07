Ouça a análise de Deuteronômio 29

Compartilhamentos

Bom dia! A aliança com Jacó, Abrahão e Isaque superou todas as circunstâncias adversas e chegou aquela geração que estava prestes a entrar na terra de seus patriarcas. Eram sobreviventes do deserto que viram muitas coisas. Aquele que busca a Deus todos os dias não fica livre de tropeçar e cair, mas poderá contar com Ele para se levantar. Ouça a análise de Deuteronômio 29 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (14) com o nosso Senhor Jesus!