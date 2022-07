Ouça a análise de Deuteronômio 27

Compartilhamentos

Bom dia! Quando atravessamos as dificuldades e alcançamos as vitórias temos uma tendência a relaxar e esquecer pelo que passamos, nos afastando da comunhão com Deus. Atravesse o Jordão, mas não se esqueça de como Ele te conduziu até aqui. Ouça a análise de Deuteronômio 27 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira (12) com o nosso Senhor Jesus.