Ouça a análise de Deuteronômio 17

Compartilhamentos

Bom dia! Ainda durante o ensino das leis ao povo, Deus orientou sobre o papel da testemunha numa situação de litígio. No entanto, ainda hoje é difícil saber quem está mentindo ou falando a verdade. Ser cristão não é fácil no dia a dia, mas a verdade liberta. “Tudo que é justo, puro e de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai”. Ouça a análise de Deuteronômio 17 e tenha um feliz sábado com o nosso Senhor Jesus!