Acalento: Com 107 prisões, Amapá teve o melhor desempenho do Norte, diz Ministério da Justiça

Objetivo foi combater crimes contra crianças e adolescentes

Com 107 prisões, o Amapá teve o melhor desempenho entre os estados do Norte durante a Operação Acalento, coordenada pelo Ministério da Justiça, entre os dias 13 e junho e 13 de julho.

O foco da operação foi o combate a crimes contra crianças e adolescentes, como violência física, sexual, exploração, aliciamento, maus tratos e homicídios.

No total, de acordo com o órgão, a Polícia Civil do Estado conseguiu atender 768 vítimas de violência neste período.

Em toda a região Norte, foram atendidas 2.310 vítimas de violência e cumpridos 50 mandados de busca e apreensão de menores.

A operação foi deflagrada de forma integrada por policiais civis do Amapá, Roraima, Acre, Tocantins, Rondônia, Amazonas e Pará. Foram solicitadas 330 medidas protetivas.

Além da atuação repressiva, também houve iniciativas educativas com a ministração de 28 palestras e campanhas. 0

Em todo o Brasil, a Polícia Civil atuou em 25 estados e no Distrito Federal sob coordenação da Secretaria de Operações Integradas.