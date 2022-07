Adolescente morre afogado ao chegar a passeio em Ferreira Gomes

Acidente ocorreu no Rio Araguari, a cerca de 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Mais uma morte por afogamento foi registrada durante o verão amazônico em balneários do Amapá. Desta vez, a vítima foi Erick Renan Viana os Santos, de 17 anos.

Ele faleceu na manhã de domingo (24), no município de Ferreira Gomes, a 140 quilômetros de Macapá.

De acordo com o 7° Batalhão da Polícia Militar, populares relataram que o adolescente havia chegado em um ônibus a passeio.

Quando chegou à orla da cidade, a vítima desceu do coletivo e entrou diretamente nas águas do Rio Araguari. O jovem estava muito alegre com o passeio.

Entretanto, ao pular na água, Renan mergulhou e desapareceu. Outros banhistas realizaram as buscas e encontraram o garoto.

Ele ainda foi socorrido e levado à Unidade de Saúde do município, mas quando lá chegou já estava sem sinais vítimas.

Este foi mais um domingo de verão que registrou morte por afogamento. Na semana passada um óbito de banhista foi registrado na capital.