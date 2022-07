Água: após enxurrada de reclamações, fornecimento começa a ser restabelecido

Na manhã desta sexta (22), moradores de dezenas de bairros de Macapá ainda estavam sem água nas torneiras.

Por RODRIGO ÍNDIO

Macapaenses de diversos bairros estão utilizando as redes sociais para relatar falta de água tratada constante nas torneiras de casas e estabelecimentos comerciais. Alguns dizem estar há mais de 24h sem o produto e outros há mais de uma semana.

Nas postagens, a maior reclamação é a interrupção do fornecimento sem aviso prévio por parte da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA), através dos veículos de comunicação, para os moradores possam armazenar o líquido.

Contudo, a CSA informou que divulgou por meio de seus canais oficiais, que ontem (21) realizaria uma manutenção emergencial para melhoria do sistema de captação de água bruta do Rio Amazonas e que essa atividade afetaria o fornecimento de água em toda a rede de Macapá, à exceção dos sistemas isolados.

“A manutenção ocorreu das 14h às 17h e, após o procedimento finalizado, o abastecimento de água ocorre ainda de forma gradativa em alguns bairros do município ao longo desta sexta-feira (22)”, informou a CSA, em nota.

Porém, moradores de dezenas de bairros, principalmente da área Central, seguem sem água nas torneiras, onde a água não cai ou chega de maneira irregular.

A CSA reiterou que os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento para tirar dúvidas e relatar ocorrências de falta de abastecimento. O contato é gratuito pelo telefone 0800 086 0116.

A Concessionária assumiu o sistema de água e esgoto do Amapá no dia 13 de julho iniciando as atividades previstas pela concessão de serviços.