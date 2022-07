Ainda sem apoio da Marcha, jovem é transferida para UTI e passará por 3ª cirurgia

Ontem a noite, Josimara teve piora do quadro com problemas respiratórios e renais. Foto: Divulgação/Família

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A jovem Josimara Oliveira Costa, de 36 anos, foi transferida para a UTI do Hospital de Emergência de Macapá onde poderá receber tratamento mais adequado dos rins e aguardará por uma nova cirurgia na bacia.

Ontem (5), Josimara apresentou piora do quadro com problemas respiratórios e renais. Com apoio da Sesa, a família conseguiu a transferência ao mesmo tempo em que a justiça determinou a remoção atendendo pedido de liminar da justiça.

O quadro clínico continua complicado. Na UTI, ela fará hemodiálise, mas só será submetida a uma terceira cirurgia, desta vez ortopédica, quando houver melhora do quadro. Depois da cirurgia, a expectativa é de que Josimara seja transferida para um leito do Hcal.

“Até agora tivemos apoio da Sesa e do nosso advogado, mas da coordenação da Marcha para Jesus ainda nada”, comentou um parente.

Ainda ontem a delegada Josymaria Coelho, da Delegacia de Acidentes de Trânsito, tentou ouvir Josimara por videoconferência, mas ela não teve condições de responder a nenhuma pergunta. O depoimento poderá ser dado na semana que vem, se houver evolução positiva do quadro clínico.

Josimara foi atropelada pelo trio elétrico da Marcha para Jesus na noite do último sábado (2), na Avenida Padre Júlio Maria, no Centro. Ela teve múltiplas fraturas na bacia, além de mutilação do órgão genital.