Ouça a análise de Deuteronômio 16

Bom dia! Entre as festas mais tradicionais do primeiro povo de Deus estava o Dia da Expiação. Depois disso, fomos nós que precisamos que alguém carregasse os nossos pecados. Ouça a análise de Deuteronômio 16, com o pastor Josué de Almeida, que explica o significado de algumas festas de celebração ao nosso Senhor, um Deus alegre, animado e feliz. Também devemos seguir esse caminho. Tenha uma ótima sexta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!