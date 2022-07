Amapaense de 6 anos faz sucesso na web como instrutor de dança

Simpatia e talento renderam a ele mais de 9 milhões de visualizações na web com dança.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com um talento inato e uma simpatia que conquista a todos, Gustavo Valetin Ferreira Monteiro, de apenas 6 anos, deixa internautas boquiabertos quando se deparam com seu vídeo de dança.

Com uma dose de molejo e carisma, o garoto ultrapassou as 300 mil curtidas e tem mais de 9,7 milhões de visualizações num vídeo postado há 4 dias, no qual aparece como instrutor de dança numa festa junina.

O registro foi feito num estabelecimento na zona norte de Macapá e publicado na semana passada. Rapidamente, a postagem viralizou.

De acordo com a mãe, Thaylane, desde muito cedo o menino é apaixonado pela dança, pois cresceu assistindo e fazendo parte de um projeto cultural.

A rotina de Gustavo reveza o estudo pela manhã e a dança o restante do dia.

“Hoje, ele participa como instrutor, mas só por amar a dança. Vendo o meu filho feliz, fazendo o que ama, não tem preço”, pontuou Thaylane.

Agora o garoto que, mora no Bairro Araxá, na zona sul da capital, segue com as aulas do “Projeto Dança Macapá”, nas terças e quintas, na Escola Estadual Prof. José Firmo do Nascimento, às 19h.

“Ele tá muito feliz pela repercussão, não imaginávamos, e eu estou feliz por ele, porque ele conta os dias para a aula e ama o que faz”, finalizou a mãe.

