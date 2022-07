Ambulância capota com 3 pessoas

Mulher estava sendo transferida de Calçoene para Macapá com covid-19

O Centro Integrado em Operações (Ciodes) confirmou neste domingo (17) o acidente envolvendo uma ambulância do Samu na BR-210. Uma paciente estava sendo transferida para Macapá com sintomas graves de covid-19, mas não teve ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 16h, próximo do município de Porto Grande, na altura do KM-78. No total, além do motorista, três pessoas estavam na ambulância, incluindo uma paciente de 52 anos, a filha dela e uma técnica em enfermagem.

O veículo vinha de Calçoene para Macapá. De acordo com os dados da ocorrência, havia chovido muito na região e o veículo teria aquaplanado, ficando desgovernado. A ambulância capotou e foi parar longe da pista.

A técnica em enfermagem teve fraturas e passou por cirurgia no Hospital de Emergência de Macapá. A paciente com covid-19 foi encaminhada para a UPA da Zona Sul. A filha dela também não sofreu ferimentos graves.