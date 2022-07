Após mortes em confronto, Iapen suspende visitas

Medida vale para o próximo fim de semana

Por LEONARDO MELO

A direção do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) decidiu suspender todas as visitas após o confronto entre facções que terminou com as mortes de dois detentos, ontem (6).

A portaria publicada na tarde desta quinta-feira (7) traz como justificativa a “necessidade de preservação da vida e manutenção da segurança dos servidores, visitantes e internos”.

Depois do confronto a tiros entre os detentos no Pavilhão F3, que também deixou quatro feridos, o Grupo Tático Prisional (GTP), com auxílio do Bope, apreendeu dois revólveres e armas caseiras.

Pela portaria, estão suspensas as visitas do sábado (9) e domingo (10).

“A suspensão poderá ser prorrogada se na análise do cenário prisional persistir a insegurança para presos e familiares”, avisa a portaria assinada pelo diretor do instituto, Lucivaldo Costa.